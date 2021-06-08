Вместо банка – полиция: в России телефонные мошенники сменили тактику

Прежние уловки срабатывают все реже

В России телефонные мошенники постепенно начали отходить от схемы со звонками из "службы безопасности банка", поскольку потенциальные жертвы все реже верят в такую уловку. Вместо этого злоумышленники придумали новую схему обмана по телефону.

"Аналитики зафиксировали тенденцию среди мошеннических звонков: злоумышленники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка и других организаций. В июле 2020 года количество жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, в апреле 2021 года этот показатель уменьшился до 13 546 жалоб", - подсчитали эксперты.

При этом все чаще злоумышленники стали представляться сотрудниками правоохранительных органов. Так, в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года – 5643. Предполагается, что уже к сентябрю этого года число звонков "из полиции" и "из банка" сравняется, передает РИА Новости.

"Звонки от службы безопасности уже не так эффективны, как раньше, — потенциальные жертвы стали все чаще настораживаться, когда слышат такое представление у себя в трубке. Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Вследствие такого отбора звонки от службы безопасности сегодня не в тренде и, можем надеяться, скоро совсем останутся в прошлом", - резюмировал директор компании Bi.Zone Евгений Волошин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram