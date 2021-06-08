"Внезапно переспали": Прусикин рассказал о начале романа с Таюрской

Музыканты из группы Little Big официально признали свои отношения

Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о том, как начались романтические отношения между ним и вокалисткой группы Софьей Таюрской. О романе между музыкантами давно ходили слухи, но официально девушка подтвердила это лишь недавно.

В прошлом году Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о разводе. Разлучницей сразу нарекли коллегу музыканта Софью Таюрскую, но девушка упорно это опровергала.

Артист признался, что на протяжении пяти лет между ним и Таюрской была лишь крепкая дружба, но ситуацию в корне изменил случай.

"Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь", - заявил Прусикин.

При этом он подчеркнул, что расстался с супругой раньше, чем начал новые отношения.

"Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один? Эти два события никак не связаны. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, разъезды, запись песен. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим", - объяснил артист.

Он добавил, что сейчас ощущает себя абсолютно счастливым с новой избранницей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram