ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 173,6 миллиона

09:40
  • вторник
  • 08 июня 2021

Умерли с начала пандемии более 3,7 миллиона пациентов

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 173,6 миллиона. Жертвами связанных с COVID-19 болезней стали более 3,7 миллиона пациентов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Китай прокомментировал обвинения в создании коронавируса

По информации на утро 8 июня, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 173 631 312 человек. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 736 961 пациента, говорится на сайте университета.

Больше всего зараженных насчитывается в США - 33 378 143. На втором месте Индия, где заболели COVID-19 28 996 473 человека. В Бразилии, которая на третьей позиции, за время пандемии зарегистрировано 16 984 218 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.