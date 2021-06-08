Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 173,6 миллиона

Умерли с начала пандемии более 3,7 миллиона пациентов

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 173,6 миллиона. Жертвами связанных с COVID-19 болезней стали более 3,7 миллиона пациентов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации на утро 8 июня, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 173 631 312 человек. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 736 961 пациента, говорится на сайте университета.

Больше всего зараженных насчитывается в США - 33 378 143. На втором месте Индия, где заболели COVID-19 28 996 473 человека. В Бразилии, которая на третьей позиции, за время пандемии зарегистрировано 16 984 218 заболевших.

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