Сильные ливни и град в регионах приносят жителям новые неприятности

Уровень Енисея поднялся выше критической отметки

В Красноярском крае из-за дождевого паводка подтоплены дома и больше 500 приусадебных участков. Непростая обстановка на Камчатке - в Пенжинском районе во вторник введён режим ЧС. А в Белгороде в результате осадков залило местную поликлинику.

Врачи и медсёстры белгородской поликлиники с вёдрами и тряпками. Сменить медицинские инструменты на бытовые в срочном порядке пришлось всему персоналу. Кровля не выдержала натиска стихии, и потоки воды устремились в кабинеты и коридоры. Проливной дождь был такой силы, что крыша не выдержала и в соседнем торговом центре. В какой-то момент с потолка потекло так, словно кто-то открыл пожарный кран.

Непогода не обошла стороной и соседнюю Воронежскую область. Причём, укрываться пришлось не только от сильного дождя, но и от града. Дачники жалуются - крупные куски льда поломали посадки.

А вот крымчанам после ливня пришлось вызывать спасателей. Осадков выпало столько, что в селе Приозёрном вышел из берегов местный водоём, потоки хлынули через дамбу, затопив не только дома, но и участок трассы "Таврида".

С последствиями паводка больше 100 спасателей боролись всю ночь. Насосами откачивали воду. В результате уже к утру удалось полностью осушить подтопленные участки и дорогу.

А вот в Красноярском крае паводковая ситуация гораздо сложнее. Уровень реки Енисей поднялся выше критической отметки на полметра. Затоплены жилые дома и больше полутысячи приусадебных участков. Чтобы хоть как-то нормализовать паводковую обстановку, на Красноярской гидроэлектростанции экстренно сбрасывают воду.

Накануне досталось и Москве. На столицу обрушился настоящий тропический ливень. По словам синоптиков, дожди будут идти всю неделю. За это время выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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