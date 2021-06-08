Как меняется риторика Белого дома перед встречей Путина с Байденом

В Кремле не раз заявляли: диалог с позиции силы невозможен

Разговор с позиции силы и жизненно необходимая часть защиты американских интересов. Так в Вашингтоне заговорили о предстоящей встрече Владимира Путина с Джо Байденом, которая пройдет на следующей неделе в Женеве. Правда, риторика Белого дома все больше напоминает оправдания - как за контакты с Россией в принципе, так и за неспособность повлиять на непокорную Москву. Всему миру очевидно - санкции не приносят никакого результата.

В Вашингтон Йенс Столтенберг формально прибыл говорить о делах союзников по НАТО накануне первого саммита лидеров альянса с участием Джозефа Байдена. Который состоится на следующей неделе в Лондоне. Но СМИ куда больше волнует грядущая встреча в Женеве.

"Диалог с Россией - не признак слабости. Мы сильны и едины. И нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Но, даже если мы не верим в их улучшение, необходимо поддерживать и сложные отношения. Контроль над вооружениями, снижение рисков - все эти вопросы важны", - заявил Йенс Столтенберг.

Ответ явно подготовленный и согласованный с американской администрацией. Которая теперь едва ли не каждый день вынуждена публично оправдываться за сам факт встречи с президентом России. Ловушка, в которую демократы загнали сами себя. Когда пытались обвинить Трампа в предательстве национальных интересов, по сути, ровно за то же, что сейчас делает Байден. Все это, говорят эксперты, конечно, сильно ограничивает возможность достигнуть каких-либо договоренностей. Каждую из которых теперь будут воспринимать как уступку Москве.

"Уже представители Белого дома начинают оправдываться за предстоящую встречу с лидером России. Более того, в США хотят показать: ничего страшного, наш президент будет диктовать условия, будет говорить с позиции силы. Так что данная встреча только принесет успех США. Вот почему внутренняя повестка дня так серьезно влияет на те действия, которые совершает президент США. Хотя по тем оценочным суждениям, которые мы услышали от нашего президента на экономическом форуме, ни о какой неравной позиции не может быть и речи", - рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им Плеханова Андрей Кошкин.

Чтобы силу точно не приняли за слабость, США вместе с НАТО решили поиграть мускулами. В понедельник стартовали учения Arctic Challenge. Десять дней авиация альянса будет имитировать военные действия в небе над Арктикой. Что, как уже заявили в российском посольстве в Вашингтоне, явно противоречит мирному развитию арктического региона и, по сути, является провокацией. На которую Москва, разумеется, будет отвечать.

В Кремле не раз повторяли: диалог с позиции силы невозможен. А санкции не дают ожидаемого эффекта. Взять хотя бы попытки США помешать строительству "Северного потока". Госсекретарь Блинкен теперь оправдывается: "Физическое завершение газопровода представляется мне совершившимся фактом и ограничения против компаний никак не смогли бы на это повлиять. Тем не менее мы по-прежнему считаем, что это проект - плохая идея".

И Энтони Блинкен, и его российский визави Сергей Лавров также будут участвовать во встрече в Женеве. Как и, вероятно, послы двух стран, которые сейчас временно отозваны из Вашингтона и Москвы. Хотя, как подчеркнули в Кремле, точный состав делегаций и список обсуждаемых вопросов еще до сих пор прорабатывается. Но ясно одно: отношения двух держав сейчас находятся в низшей точке со времен холодной войны. И исправить это - в интересах не только России и США. Всего мира.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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