В Венесуэле идет массовая вакцинация "Спутником V"

Тем временем в США снова пытаются выяснить происхождение вируса

Специалисты напоминают: вакцинация - наиболее эффективный способ борьбы с распространением инфекции. Прививочные пункты работают по всей стране. Очередную партию "Спутника V" доставили в Мексику. Наш препарат активно применяют и в Венесуэле.

Массовая вакцинация российским "Спутником V" идет в Венесуэле. Власти открыли по всей стране около 200 прививочных пунктов. Но желающих столько, что медики не справляются, сообщает "ТВ Центр".

В Мексике школьники и студенты снова сели за парты. Спустя 15 месяцев. Возможность возобновить очное обучение появилась благодаря вакцинации.

А в США планы по вакцинации под угрозой срыва. Предполагалось, что к 4 июля - Дню независимости - привьются две трети населения страны. Однако теперь в Белом доме сообщают, что этого не случится. По мнению экспертов, темпы вакцинации сильно упали после того, как прививку сделали все желающие.

Тем временем американские власти не оставляют попыток доказать всему миру, что коронавирус имеет искусственное происхождение. И учёные уже словно соревнуются: кто быстрей подберёт доказательства. Очередную статью накануне опубликовали доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер. По их мнению, на искусственное происхождение указывают комбинации генома, усиливающие патогенность коронавируса. И сделано это могло быть только в лабораторных условиях.

В ответ посольство Китая в США напомнило историю 2003 года, когда госсекретарь Пауэлл продемонстрировал в Совбезе ООН пробирку якобы с химическим оружием из Ирака.

"Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов... Кампания политизации изучения происхождения коронавируса и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожения", - заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

Как известно, комиссия Всемирной организации здравоохранения, работавшая в китайском Ухане, пришла к выводу, что наиболее вероятной версией распространения инфекции является передача вируса человеку от диких животных через промежуточное звено. Но сегодня ВОЗ больше озабочен другой проблемой.

"Ускорение глобальной передачи вариантов коронавируса вызывает крайнюю обеспокоенность. Поэтому слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ призывает страны к более справедливому и равномерному распределению вакцин. Только это позволит остановить пандемию в глобальном масштабе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram