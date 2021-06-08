Зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухмесячной Вероники Макаренко

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вероники Макаренко из подмосковного города Луховицы. У двухмесячной девочки - киста брюшной полости редкой локализации, так называемое "удвоение кишечника". Заболевание может спонтанно провоцировать смертельно опасные осложнения. Новообразование увеличивается в объеме, Веронике срочно нужна операция. Провести ее готовы в московской клинике, но девочка весит всего 5 килограммов. Чтобы при таком малом весе свести к минимуму риск послеоперационных осложнений, потребуются специальные расходные материалы, которые стоят 2 миллиона рублей. Родители должны приобрести их самостоятельно. Но для семьи это непосильная задача, поэтому Веронике сейчас очень нужна ваша помощь.

Чтобы избежать серьезных осложнений, операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь девочке требуется прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона.

Время на животе - важная часть распорядка дня у младенцев. Помогает укрепить мышцы, ребенок учится фокусировать взгляд и знакомиться с миром. Но у Вероники это вызывает только отчаяние.

Жизнь двухмесячной Вероники Макаренко началась с реанимации. Девочка родилась с сильнейшими отеками рук и ног. Первым дочь увидел Алексей. Из-за сложных родов Веронику полностью обследовали, тогда и обнаружилось редкое заболевание - энтерокиста, это образование в брюшной полости. Ее опасность в том, что резко могут наступить тяжелые последствия.

"Она лопнет, и жидкость растечется не в орган, а по всей брюшной полости, это летально", - говорит мама Вероники Нина Штербец.

Вероника внезапно может начать безутешно плакать, и дело не только в грудном возрасте. Болезнь вызывает сильные боли.

Из-за образования в животе девочка часто просыпается ночью, плохо набирает вес, ее сложно кормить. При повторном обследовании оказалось, что ситуация ухудшилась. Врачи сошлись во мнении: нужна срочная операция. Ее готовы провести в Московском областном центре охраны материнства и детства. Но необходимы дорогостоящие препараты и расходные материалы.

"Для Вероники, с учетом ее фона инфекционного, ослабленного иммунитета, ей нужны тонкие качественные лапароскопические инструменты, оригинальные антибактериальные препараты, хорошие иммунокорригирующие препараты и расходный материал высокого качества для обеспечения венозного доступа и обезболивания", - рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных ГБУЗ МО "Московский областной центр охраны материнства и детства" Николай Щапов.

Все это обойдётся почти в два миллиона рублей. Сумма для родителей неподъемная. Квартира в ипотеке, в семье работает только папа, он электрик-монтажник летательных аппаратов, мама в декрете с двумя детьми. Но помочь девочке можно прямо сейчас - для этого нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385.

"Я надеюсь, что все обойдется, все хорошо будет - будет расти здоровая, умная, красивая", - говорит Нина Штербец.

Чтобы так и было, Веронике нужна операция. Врачи дают хорошие прогнозы, и благодаря вашей помощи она сможет быстро восстановиться. У девочки очень серьезный сосредоточенный взгляд. Когда она станет старше, сможет узнать, что есть такие слова "добро" и "чудо". Но кажется, что поймет уже сейчас, и точно почувствует.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Времени у Вероники мало, киста быстро растет. Чтобы избежать серьезных осложнений, операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь девочке требуется прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вероники Макаренко, программа 1301

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