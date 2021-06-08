Диетолог раскрыла причину ночных "набегов" на холодильник

Врач рассказала, как взять аппетит под контроль

Нередко к вечеру может возникнуть сильное чувство голода, заглушить которое порой удается не самой здоровой и полезной пищей. Из-за чего это происходит и как избежать подобной ситуации, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Эксперт объяснила, что вечерний голод часто возникает из-за обезвоживания организма. Кроме того, нехватка еды во время завтрака и обеда также может спровоцировать желание поесть ночью.

"Легкий завтрак, салат на обед и пара чашек кофе неминуемо приведут к перееданию вечером", - заверила диетолог.

Чтобы избежать ночных перекусов, Фус посоветовала не отказываться от плотного завтрака и сытного обеда, а также баловать себя перекусами в течение дня. По словам врача, 80% дневного рациона человек должен съедать до 17 часов. В таком случае, чтобы насытиться, будет достаточно легкого ужина за 3-4 часа до сна.

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