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"Пацанка" Ксения Милас показала архивные снимки с длинными волосами

10:01
  • вторник
  • 08 июня 2021

Раньше девушка выглядела очень женственно

Звезда популярного телепроекта "Пацанки", бывшая ведущая программы "Ревизорро" Ксения Милас показала поклонникам архивные школьные снимки, на которых девушка еще не сменила образ на знакомый всем "пацанский".
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На фотографиях 2013 года Ксения в компании одноклассников позирует перед камерой в школьной форме и с длинными светлыми волосами. Поклонники девушки отметили, что на школьных фото девушка выглядит очень женственно, этот образ ей к лицу.

"Какая красивая девушка была"; "Девочка-принцесса, девочка-загляденье"; "Ну классная же была"; "Какая хорошенькая была": "В какой момент Оксана превратилась в Миласс? Что произошло?" - написали в комментариях.

 

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