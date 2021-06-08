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Путин: говорить о победе над пандемией еще рано

10:03
  • вторник
  • 08 июня 2021

Нужно объединить усилия мирового сообщества

Борьба с коронавирусной инфекцией еще не закончена, страны всего мира должны объединить все усилия для того, чтобы победить заразу.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", - отметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 173,6 миллиона. Жертвами связанных с COVID-19 болезней стали более 3,7 миллиона пациентов.

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