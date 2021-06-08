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Десятки пассажиров погибли в столкновении поездов в Пакистане

10:08
  • вторник
  • 08 июня 2021

Более сотни человек ранены

Власти назвали число жертв столкновения поездов на юге Пакистана. По последним данным, озвученным в министерстве железнодорожного транспорта страны, погибли 62 пассажира, более 100 пострадали.
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Ранним утром 8 июня в районе города Готки в южной пакистанской провинции Синд сошел с рельсов поезд. Второй состав  врезался в перегородившие пути вагоны.

Спасательная операция, в которой участвует пакистанская армия, продолжается. Движение поездов по ветке, на которой произошло столкновение, возобновлено, передает GeoTV.

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