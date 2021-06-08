Илья Авербух ответил хейтерам, предрекающим скорый развод с Арзамасовой

Многих смущает большая разница в возрасте между супругами

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух счастливы в семейной жизни и ждут ребенка, но поток критики в их адрес не прекращается уже долгое время. Больше всего хейторов возмущает разница в возрасте между супругами – спортсмен старше супруги на 21 год. Авербух решил ответить всем, кто пророчит паре скорое расставание.

Фигурист заявил недоброжелателям, что его совершенно не беспокоит, какая у них с женой разница в возрасте. По словам фигуриста, у него в приоритете совершенно другие вещи.

"Это вообще несерьезно. Важнее моего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут делать это бесконечно", - заявил 47-летний спортсмен.

Авербух и Арзамасова стараются не афишировать свою личную жизнь. Так, они стараются рассказывать поклонникам лишь основные моменты, среди которых свадьба и скорое рождение малыша.

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