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В Сети появилось видео с внезапной проверкой военкомата Шойгу

10:46
  • вторник
  • 08 июня 2021

Министра возмутило отсутствие компьютеров

Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно нагрянул с проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы.
Шойгу оценил ситуацию с нарушением уставных правил в армии

Глава Минобороны отчитал работников военкомата за отсутствие необходимого оборудования, передает РИА Новости. Министра возмутило, что в помещении есть микроволновка и холодильник, а компьютеров для связи с другими военкоматами нет.

"Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая", - задался вопросом министр.

Шойгу прошелся по всем кабинетам, пообщался со служащими. В какой-то момент его подчиненный громко позвал женщину. Министр одернул помощника, напомнив в хороших манерах.

"Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным", - сделал он замечание

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