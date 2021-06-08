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Сестра Михаила Ефремова рассказала, как актера изменила колония

10:42
  • вторник
  • 08 июня 2021

Со дня роковой аварии прошел год

Старшая сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, как изменился характер и мировоззрение брата спустя год после страшной аварии на Садовом кольце, унесшей жизнь человека.
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Анастасия Ефремова призналась, что очень переживает за брата и беспокоится, что может не дождаться его освобождения. По мнению женщины, за прошедший год актер хоть и изменился, но не сильно. Она отметила, что "тюремный жаргон" в речи прославленного артиста не появился.

"Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает", - заявила Ефремова.

По ее словам, в колонии актера любят и уважают, а вот ежедневный монотонный труд очень утомляет Ефремова – по вечерам у него не остается сил даже отвечать на письма неравнодушных, передает StarHit.

"Пишут Мише по-прежнему тысячи. Поэтому просит меня как-то поддерживать связь с людьми, которые ему сочувствуют, объяснять, что да как. А отсутствие удобств, личного пространства и всего прочего его совершенно не тревожит. Он к этому нормально приспособлен", - добавила Анастасия.

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