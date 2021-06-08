В Кремле отметили отсутствие подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

Конкретных предложений от Киева не поступало

Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока под вопросом. Подвижек в вопросе ее подготовки нет, заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что конкретных предложений о т Киева относительно встречи двух лидеров не поступало – несмотря на заявления Зеленского о готовности к переговорам, передает ТАСС.

Песков напомнил: Зеленский говорил, что намерен обсуждать тему Крыма. Однако этот вопрос может обсуждаться с Киевом только с точки зрения туристического потенциала - как российскую здравницу для украинских граждан. В том контексте, как это предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит, подчеркнул представитель Кремля.

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