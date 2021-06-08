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Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов страны

11:01
  • вторник
  • 08 июня 2021

Сергунина рассказала о программе "Мосволонтера" для добровольцев из регионов

В ресурсном центре "Мосволонтер" с 7 по 12 июня пройдет серия встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов страны, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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"Московские волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках. На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества", - сообщила Сергунина.

На обучающую стажировку в столицу приехали 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В ходе мероприятия участникам расскажут о деятельности московских волонтеров-медиков, а добровольцы-экологи поделятся опытом по организации сбора пластика, макулатуры, одежды и обуви для вторичной переработки. Отдельно будут обсуждаться вопросы доступности городской среды. Кроме того, гости столицы примут участие в интерактивной игре, требующей умения работать в команде. А во время встреч с представителями столичного комитета общественных связей и молодежной политики будут обсуждаться меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах.

В свободное время участники прогуляются по Москве, посетят обзорные экскурсии и побывают на выставке некоммерческих организаций столицы.

Стажировка проводится в рамках программы мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров. Участниками программы в 2019-2020-х годах стали более 5 тысяч человек из 84 субъектов России.

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