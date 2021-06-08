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В Иванове столкнулись два автобуса и легковушка

10:50
  • вторник
  • 08 июня 2021

Есть пострадавшие

В Иванове столкнулись два пассажирских автобуса и автомобиль "Нива".

Авария произошла на перекрестке Шереметьевский и улицы 8 марта. Водитель автобуса "Богдан" врезался в стоявший на светофоре в попутном направлении автобус ПАЗ. Тронувшись с места, последний совершил столкновение с "Нивой".

В результате ДТП пострадали как минимум восемь человек, четверо из них госпитализированы, сообщили ТАСС в региональном МВД. 

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