Глава Минздрава призвал снизить число абортов в России

За 5 лет их количество сократилось на треть

Работу по снижению числа абортов в России необходимо усилить. К этой деятельности необходимо привлечь и волонтеров, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Необходимо усилить работу по снижению числа абортов и привлекать к этой работе необходимо и психологические, и социальные службы, волонтеров", - сказал Мурашко. Глава Минздрава отметил, что особая ответственность лежит на акушерах-гинекологах.

По данным Минздрава, в 2020 году общее количество абортов, которые проводятся в России, составило около 450 тысяч. Число абортов в стране сократилось примерно на треть за последние 5 лет, передает РИА Новости.

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