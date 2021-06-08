Китай поддержал решение России выйти из ДОН

Москва не первая начала

Россия была вынуждена денонсировать договор по открытому небу (ДОН) из-за действий США.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая. Выход из ДОН Соединенных Штатов подорвало взаимное доверие в мире.

"Первостепенная причина выхода России из Договора по открытому небу – односторонний выход США из договора, несмотря на несогласие международного сообщества", - сообщил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Он отметил, что Россия сделала все возможное для спасения договора, но не смогла добиться позитивной реакции от США, передает РИА Новости. МИД Китая отметил, что США регулярно срывают процессы разоружения и контроля над вооружением.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. США вышли из соглашения осенью минувшего года.

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