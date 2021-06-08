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Екатерина Семенова об одержимости диетами: "Я похудела так, что бомж отдал мне булку"

11:38
  • вторник
  • 08 июня 2021

В погоне за фигурой мечты актриса почти перестала есть

Актриса Екатерина Семенова рассказала, что долгое время боролась с лишним весом и в результате довела себя до истощения. Она призналась, что во время учебы в театральном институте все стремились сбросить несколько килограммов, чтобы хорошо выглядеть.

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Чтобы не отставать от окружающих, Семенова тоже сократила свой рацион, а затем и вовсе перешла на минимальное количество еды и воду с лимоном. Это помогло похудеть, но самочувствие актрисы сильно ухудшилось. Дошло до того, что однажды в столовой перед глазами девушки начали "прыгать" котлеты.

"Когда я весила 44 килограмма, но видела себя очень толстой. Мне казалось, что я много ем, хотя в день позволяла себе лишь персик. Если бы меня спросили тогда, то ответила бы: "Я очень хорошо ем". Дошло до того, что бомж на улице поделился со мной булкой. Он посмотрел на меня и сказал: "На поешь, тебе нужнее", - поделилась воспоминаниями Семенова.

Она отметила, что даже тогда не считала свои формы идеальными. К счастью, актриса смогла разобраться со своей страстью к похудению и проработала проблему с психологом.

"У меня всегда отношения с едой — от любви до ненависти. Сейчас я ем нормально, сегодня утром кашу съела, а в буфете — сосиски", - заявила 50-летняя актриса.

Она призвала девушек не доводить себя до истощения и вовремя решать проблему, чтобы потом не мучиться.

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