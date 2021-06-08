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В Москве стартовал форум "История для будущего. Александр Невский"

11:59
  • вторник
  • 08 июня 2021

Какова его главная цель?

Во вторник в Москве стартовал международный форум "История для будущего. Александр Невский". В этом году отмечается 800 лет со дня рождения полководца, передает "ТВ Центр".

В программе - несколько пленарных дискуссий о роли, которую сыграл великий князь в становлении нашей страны. Участники обсудят образ Александра Невского в культуре, искусстве и религии. А также его деятельность в сфере русской дипломатии. Главная цель - сохранить и приумножить память об этой исторической личности.

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