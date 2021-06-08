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В России выявлено 9977 новых случаев COVID-19

11:37
  • вторник
  • 08 июня 2021

Скончались 379 пациентов

За сутки в России выявлено 9977 новых случаев заболевания COVID-19. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, это наибольшее с 14 марта число заражений – тогда было зарегистрировано 10083 заболевших.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 977 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 497 (15,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за все время в стране зарегистрировано 5 145 843 случаев заболевания, темп прироста составляет 0,19%. За сутки скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 379 пациентов, всего за время пандемии в России умерли 124 496 человек. Вылечились за сутки 8883 россиянина, всего выздоровели 4 752 085 человек.

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