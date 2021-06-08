Шеф-повар назвал популярную ошибку в приготовлении борща

Он призвал хозяек отказаться от привычного ингредиента

Шеф-повар Антон Самойлов заявил, что привычка добавлять в борщ овощную зажарку – большая ошибка, которая может испортить все блюдо.

Повар уверен, что таким образом не только портится вкус супа, но и борщ становится слишком жирным. В качестве сравнения Самойлов предложил представить, как при жарке сала хозяйка смазывает сковороду маслом.

"Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но, если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа", - считает шеф-повар.

Он рекомендовал отказаться от привычной зажарки, а вместо нее добавить в борщ тушеные без масла овощи или вовсе засыпать их в бульон в сыром виде, передает "Пятый канал".

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