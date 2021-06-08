Русских захотели исключить из числа коренных народов Украины

В Москве возмущены этой инициативой

Госдума России осудила инициативу Киева исключить русских из числа коренных народов Украины.

Депутаты сочли это неприемлемым и обратились к европейским парламентариям с просьбой дать оценку действиям украинских властей. Россия намерена обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС.

"Государственная дума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами", - говорится в заявлении российских парламентариев (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О коренных народах Украины". Русские в их перечень не вошли.

По последним данным переписи населения, русские составляют 17,2% населения Украины.

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