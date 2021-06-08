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Лукашенко решил вооружить всех белорусов

11:59
  • вторник
  • 08 июня 2021

Для этого надо наладить собственное производство оружия

Белоруссия должна наладить собственное производство стрелкового оружия. Оно необходимо стране на случай возможного конфликта, заявил Александр Лукашенко. По словам президента, Белоруссия не собирается кого-то побеждать – но в случае нападения должна нанести противнику неприемлемый ущерб.
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"Если, не дай бог, какой-то конфликт, война - каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер заслушал доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

Лукашенко подчеркнул важность развития отечественного производства стрелкового оружия. По словам президента, надо производить  у себя необходимый минимум, чтобы в случае конфликта не надеяться на "заморского дядю", передает агентство БелТА.

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