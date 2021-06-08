Эксперты объяснили, почему 30-летние чаще других остаются без работы

В каких регионах страны самый высокий уровень безработицы?

В Росстате определили российские регионы с самым высоким уровнем безработицы. Лидерами оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан. При этом меньше всего проблем с трудоустройством наблюдается в ЯНАО.

Специалисты связывают это с тем, что в перечисленных регионах-"лидерах" наблюдается "структурная безработица", при которой из-за нехватки качественных рабочих мест растет нелегальная занятость. Кроме того, на Кавказе женщины чаще находятся в декрете, но из общей статистики их не исключают.

"Если говорить о том, где самая низкая безработица, то это самые развитые регионы России, в которых, во-первых, хорошая ситуация с рынком труда, во-вторых, выплаты по безработице там недостаточно высоки, чтобы стимулировать людей регистрироваться в этом статусе", - объяснил экономист Антон Табах.

Что касается возраста безработных, то чаще всего таковыми оказываются люди от 30 до 34 лет. Следом идут специалисты в возрасте от 20 до 24 лет, а замыкают тройку представители возрастной группы от 25 до 29 лет, передают "Известия".

"Нет ничего удивительного, что именно 30-летние чаще других оказываются в поиске. Это уже немолодые люди, которые работали где-то и понимают, что им нужно сейчас. Но возможно, что в настоящее время они не просто ищут, где лучше, а остались без работы из-за последствий пандемии", - подчеркнул доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв.

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