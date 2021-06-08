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Елизавета II пригласила принца Гарри на обед

12:23
  • вторник
  • 08 июня 2021

Бабушка хочет понять, что произошло

Королева Великобритании Елизавета II захотела обсудить со своим внуком, принцем Гарри, его слова в недавнем интервью о непростых взаимоотношениях в монаршей семье.
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Как стало известно газете Daily Express, королева пригласила герцога Сассекского на обед в Виндзорский замок. Ожидается, что родственники обсудят за столом все наболевшие вопросы.

Принц Гарри приедет в Великобританию из США в начале июля на открытие в саду Кенсингтонского дворца статуи принцессы Дианы.

Ранее принц Гарри в интервью американской телеведущей Опре Уинфри рассказал о том, что не получал должной поддержки от монаршей семьи после смерти матери, принцессы Дианы, а также обвинил родственников в расизме. 

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