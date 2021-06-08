ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал сделать систему соцзащиты более современной и адресной

14:37
  • вторник
  • 08 июня 2021

Президент поблагодарил сотрудников социальной сферы за их труд

Во вторник профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил жизнь помощи и служению нуждающимся в этом людям. В России - день социального работника. Владимир Путин провёл совещание с работниками сферы по видеосвязи.
"России есть чем гордиться": о чем Путин говорил с волонтерами

Миллионы людей по всей стране причастны к празднику - это сотрудники медицинских и реабилитационных центров, интернатов, благотворительных фондов и, конечно, волонтеры. Президент напомнил: чтобы поддержать соцработников, государство ввело дополнительные выплаты, а профильным некоммерческим организациям дали льготные кредиты и освободили их от налогов и страховых взносов. И теперь стоит задача - сделать систему соцзащиты более современной и адресной. Владимир Путин поблагодарил сотрудников социальной сферы за их колоссальный труд.

"Безмерной благодарности заслуживают ваши действия в период пандемии коронавируса. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое человеческое измерение вашего труда. Осознал, что на деле означает служение обществу. Какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью. Несмотря на нагрузку, вы героически, не побоюсь этого слова, выполняли свой долг. Трудились на пределе сил. Ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжело больных людей", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Волонтеры
Волонтеры
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин общается с представителями социальных организаций
Владимир Путин общается с представителями социальных организаций
Владимир Путин общается с представителями социальных организаций
Владимир Путин общается с представителями социальных организаций
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.