Путин призвал сделать систему соцзащиты более современной и адресной

Президент поблагодарил сотрудников социальной сферы за их труд

Во вторник профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил жизнь помощи и служению нуждающимся в этом людям. В России - день социального работника. Владимир Путин провёл совещание с работниками сферы по видеосвязи.

Миллионы людей по всей стране причастны к празднику - это сотрудники медицинских и реабилитационных центров, интернатов, благотворительных фондов и, конечно, волонтеры. Президент напомнил: чтобы поддержать соцработников, государство ввело дополнительные выплаты, а профильным некоммерческим организациям дали льготные кредиты и освободили их от налогов и страховых взносов. И теперь стоит задача - сделать систему соцзащиты более современной и адресной. Владимир Путин поблагодарил сотрудников социальной сферы за их колоссальный труд.

"Безмерной благодарности заслуживают ваши действия в период пандемии коронавируса. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое человеческое измерение вашего труда. Осознал, что на деле означает служение обществу. Какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной щедростью. Несмотря на нагрузку, вы героически, не побоюсь этого слова, выполняли свой долг. Трудились на пределе сил. Ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжело больных людей", - отметил Путин.

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