Госдума осудила законопроект Зеленского о коренных народах

Парламентарии собираются обратиться в международные организации

Оскорбление исторической памяти и вопиющая провокация со стороны Украины. Госдума резко осудила скандальный проект президента Зеленского о коренных народах, передает "ТВ Центр".

В нижней палате парламента отметили - инициатива направлена на обострение напряженности и конфликтов как внутри страны, так и за ее пределами.

Президентский законопроект определяет права коренных народов в государстве. Русские в перечень таковых не включены, хотя являются крупнейшей в стране диаспорой. Депутаты заявили, что намерены обратиться в международные организации - в том числе в ОБСЕ и ОДКБ.

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