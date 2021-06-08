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Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

14:45
  • вторник
  • 08 июня 2021

Мэр Москвы посетил городской клуб "Мой социальный центр"

В Москве к концу года появятся около 25 городских клубов "Мой социальный центр" для людей старшего поколения. Об этом во вторник сообщил Сергей Собянин.

Мэр посетил один из них - в Ломоносовском районе. В специализированном пространстве жители столицы могут найти себе занятия по душе. Там есть творческие мастерские, кулинарные студии, а для любителей активного образа жизни - спортивные залы, передает "ТВ Центр".

Работу таких клубов организуют социальные работники. Сергей Собянин поблагодарил их за труд и поздравил с профессиональным праздником. Мэр отметил: благодаря их помощи ни один москвич не остался без поддержки в трудные дни пандемии.

"Рисковое было занятие с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Это очень здорово. Это такая проверка была всей социальной службы. Ну и то, что у нас такие центры организуются - новый формат работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и такая душевная. Душевное общение - это, конечно, здорово. Спасибо вам огромное. С праздником вас!" – сказал Собянин.

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Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
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