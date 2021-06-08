Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы посетил городской клуб "Мой социальный центр"

В Москве к концу года появятся около 25 городских клубов "Мой социальный центр" для людей старшего поколения. Об этом во вторник сообщил Сергей Собянин.

Мэр посетил один из них - в Ломоносовском районе. В специализированном пространстве жители столицы могут найти себе занятия по душе. Там есть творческие мастерские, кулинарные студии, а для любителей активного образа жизни - спортивные залы, передает "ТВ Центр".

Работу таких клубов организуют социальные работники. Сергей Собянин поблагодарил их за труд и поздравил с профессиональным праздником. Мэр отметил: благодаря их помощи ни один москвич не остался без поддержки в трудные дни пандемии.

"Рисковое было занятие с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Это очень здорово. Это такая проверка была всей социальной службы. Ну и то, что у нас такие центры организуются - новый формат работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и такая душевная. Душевное общение - это, конечно, здорово. Спасибо вам огромное. С праздником вас!" – сказал Собянин.

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