На площадке ОНФ обсудили безопасность дорожного движения в сезон самокатов

Сейчас такой транспорт создает помехи пешеходам и автомобилистам

Как обеспечить безопасность дорожного движения в сезон самокатов, гироскутеров и моноколёс обсудили во вторник на площадке Общероссийского народного фронта. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В дискуссии приняли участие представители органов власти, бизнесмены и общественники. Говорили о том, нужно ли создавать отдельные полосы для средств индивидуальной мобильности. Сейчас они двигаются по дорогам и тротуарам, создавая помехи пешеходам и автомобилистам.

"Люди, которые используют эти средства индивидуальной мобильности, они, конечно же, являются участниками дорожного движения и нуждаются в соответствующем правовом регулировании. Все сходятся во мнении, что существующая правовая база не способна в достаточной мере решить некоторые актуальные проблемы, связанные со средствами индивидуальной мобильности", - рассказал руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов.

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