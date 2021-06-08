Не просто помощники: как социальные работники поддерживают москвичей

В разгар пандемии они доставляли горожанам лекарства и все необходимое

В социальной сфере столицы сейчас трудятся больше 40 тысяч человек. Эти люди каждый день заботятся о москвичах, оказавшихся в самых разных жизненных ситуациях. Доставить пенсию, закупить продукты и лекарства, оплатить счета - это лишь малая часть их обязанностей. Но для подопечного хочется сделать большее. И тогда соцработники становятся не просто помощниками - близкими людьми.

На них держится не только домашнее хозяйство и назначения врачей. Даже позитивный настрой подопечных - их профессиональная задача. Для людей старшего возраста социальный работник - как медиатор, на протяжении пяти лет - главное связующее звено с внешним миром.

"Таких людей нет. Я счастлива, что в конце жизни получила такую, можно сказать, даже подругу", - говорит жительница района Тропарево-Никулино Раиса Казарская.

Которая не будет торопиться, перебивать и смотреть на часы. Посиделки за чаем, разговоры по душам, обмен житейским опытом, общение - важная часть работы.

"Эта работа приносит положительные эмоции, потому что ты понимаешь, сколько пользы ты приносишь людям, которые остались в трудной жизненной ситуации", - рассказала социальный работник ГБУ ЦСО "Проспект Вернадского" Наталья Подставкина.

Люди старшего поколения, москвичи с инвалидностью, семьи с детьми - все те, кто нуждается в помощи государства и города, ее получает. Из их заботливых рук.

"Наш профессиональный праздник объединяет более 40 тысяч москвичей, занятых в системе труда и социальной защиты населения столицы. Для 4 млн москвичей каждый из них является психологом, педагогом, юристом, но самое главное - другом. И помощником", - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер

На этих людей взглянули по-новому в самую трудную пору. Март 2020. Страна на изоляции. За покупками и лекарствами, по ведомствам и нуждам своих подопечных социальные работники бесстрашно спешили по первому зову. Соблюдая все меры предосторожности. В разгар пандемии Саид Дашаев вместе с коллегами работал в штабе по противодействию коронавирусу.

"Выявляли заболевших на рейсах, контактировавших с ними, составляли списки, чтобы понять и сдержать распространение коронавирусной инфекции по Москве", - рассказал он.

Работали без выходных, по 12 часов, почти все переболели. Но уберегли своих подопечных. Сейчас для тех, кому нужны антитела, сдают плазму. Так что социальный работник, наверное, это даже не профессия. Состояние души! И благодаря каждому из них город каждый день становится добрее.

Матвей Шестаков, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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