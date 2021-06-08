В Москве продолжается строительство станции МЦД-4 "Минская"

Ее возводят с нуля

До конца года на будущей четвертой линии Московских центральных диаметров завершится реконструкция пяти станций. Также планируется открыть для пассажиров и два новых мини-вокзала. Один из них разместится на станции "Минская". Возводят её с нуля. Причём, построить надо не только платформы, необходимо обновить и железнодорожные пути.

Электричка едет, а стройка идёт. Пассажирская станция "Минская" МЦД-4 возводится на месте платформы "Сортировочная" киевского направления. Её полностью переустраивают, чтобы пассажирам из пригорода можно было попасть к метро, не доезжая до Киевского вокзала. Для этого пути фактически перекроили.

Всё это, чтобы построить два путепровода через Минскую улицу – двухпутный и однопутный, по которым и пойдут поезда, проносящиеся сейчас параллельно стройке. Движение нельзя останавливать ни по рельсам, ни по Минской улице. Балочные конструкции, которые примыкают к платформе, собирали со стороны путей, арочные – двигали со стороны Минской улицы, и соединяли на высоте 5 метров. Сейчас конструкцию медленно опускают до проектной отметки

Поскольку высота большая, арки длинные – по 55 метров каждая, а общий вес путепроводов довольно внушительный – полторы тысячи тонн, здесь нужна ювелирная точность. Это как раз тот случай, когда поспешить не стоит, и в день конструкция опускается на 40-50 сантиметров. Уже готова пассажирская платформа, по обе стороны от неё выравнивается земля, чтобы начать укладку рельсов и шпал, а над ними протягиваются электросети. Возводятся уже и будущие переходы.

С платформы можно будет спуститься на лифте или по лестнице в тоннель. И выйти через вестибюль станции "Минская" на одноимённую улицу.

Строительство трёх главных путей - основная и самая трудоёмкая часть реконструкции станции, но это ещё не всё. После переключения движения поездов на новые путепроводы, от старого избавятся.

Строительство путепроводов методом "надвижки" для МЦД не новинка, а скорее уже привычная практика – всего в двух километрах от строящейся станции "Минская" так же возводили мост через реку Сетунь – там и пройдёт тот самый 4-й путь.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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