ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Страсти по Бумбарашу" возвращаются на сцену Театра Табакова

15:14
  • вторник
  • 08 июня 2021

В чем секрет популярности этого спектакля?

"Страсти по Бумбарашу" возвращаются в театр Олега Табакова. Премьера через два дня, у авторов постановки сейчас самый напряжённый этап. Легендарный спектакль "Табакерки" с музыкой Дашкевича и стихами Кима получился современным и масштабным: задействована почти вся труппа, а ещё студенты Школы Табакова. Все вакцинировались, чтобы не подвести друг друга.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Спектакль "Страсти по Бумбарашу"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.