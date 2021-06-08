"Страсти по Бумбарашу" возвращаются на сцену Театра Табакова

В чем секрет популярности этого спектакля?
"Страсти по Бумбарашу" возвращаются в театр Олега Табакова. Премьера через два дня, у авторов постановки сейчас самый напряжённый этап. Легендарный спектакль "Табакерки" с музыкой Дашкевича и стихами Кима получился современным и масштабным: задействована почти вся труппа, а ещё студенты Школы Табакова. Все вакцинировались, чтобы не подвести друг друга.
Подробнее – в репортаже Анастасии МартыновойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram