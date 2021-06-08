Более 20 экзотических змей отправят из Москвы в Кострому

Там их примет эколого-биологический центр

Более 20 экзотических змей и крокодила, которые находились под присмотром ветеринаров Московском Центре реабилитации, нашли наконец постоянный дом в Костроме. Большинство животных обнаружили местные жители - в подъездах и во дворах, а вот найти владельцев так и не удалось: экзотические игрушки, видимо, быстро надоедают.

Он хоть и хладнокровный, но ведет себя совершенно несдержанно. Видимо, в предчувствии дороги, к тому же, явно недоволен замкнутым пространством. Поэтому снимать рептилию сотрудники Центра реабилитации диких животных дают лишь через небольшую щель в коробе. Этот крокодил попал сюда больше двух лет назад. Обитателя Нила изъяли в ходе рейда в зоомагазине. С именем здесь заморачиваться не стали – назвали в честь самого популярного крокодила страны - Геной.

Завести крокодила в загородном доме или подарить змею на новый год, особенно если этот год той самой змеи, стало в последнее время модно. О том, что из милого экзотического питомца может вырасти кто-то большой и опасный, никто не задумывается. Так обитатели джунглей, прерий и пустынь оказываются в суровом для них столичном климате. Одни погибают сразу, другие ищут тепло, пугая москвичей.

Маисовый и крысиный полозы, тигровый питон, королевская змея – в Центре реабилитации диких животных накопилось больше двух десятков змей. Отдавать животных в частные руки Центр не имеет права. Найти госучреждение со всей необходимой инфраструктурой оказалось сложно, но все-таки получилось. В костромском эколого-биологическом центре "Следово" занимаются рептилиями не один десяток лет. Там проходят уроки биологии для школьников. Для некоторых это становится экскурсией на всю жизнь.

В Костроме рептилий ждут вольеры, в которых постарались максимально воссоздать естественную среду обитания. В дороге условия более спартанские. Пресмыкающихся повезут в пластиковых коробках. Крышка плотно фиксируется, поэтому рептилии не смогут уползти. Места здесь, говорят биологи, более чем достаточно: для змеи это практически однокомнатная квартира.

Самую страшную поездку, самолетом в Россию, пресмыкающиеся уже когда-то пережили. Сегодня в пути до Костромы им предстоит провести несколько часов. И хоть это не самая приятная прогулка, большого стресса от поездки в новый дом животные испытать не должны

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram