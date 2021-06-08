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Сурикаты вышли в уличный вольер Московского зоопарка

15:17
  • вторник
  • 08 июня 2021

Они сразу напали на насекомых

В Московском зоопарке в уличный вольер вышли самые беспокойные обитатели - сурикаты. Сначала сурикаты хаотично гонялись за насекомыми, которых киперы специально выпустили в вольер, чтобы зверькам было чем заняться. Впрочем, поймав "дичь", маленькие хищники не успокоились - тут же бросились всё убирать и чистить, передает "ТВ Центр".
Переезд капибар в летний вольер сняли на видео

Понять сурикатов можно: зиму провели в закрытом вольере без естественного освещения, а тут настоящее солнце, которое теперь они будут встречать каждый день, поворачивая к нему мордочки и вставая на задние лапки - как в природе!

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