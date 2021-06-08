Пакистан отказался предоставить США военные базы

Вашингтон выводит войска из Афганистана

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши категорически отверг возможность размещения американских войск на военных базах страны. По словам министра, Исламабад не видит в этом своего интереса.

"Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны учитывать наш интерес", — заявил министр в эфире телеканала Geo TV.

США и НАТО выводят войска из Афганистана с 1 мая, процесс продлится до 11 сентября. Президент США Джо Байден убежден, что военные силы Штатов и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Ранее газета The New York Times сообщила о переговорах между Вашингтоном и Исламабадом. США просят власти Пакистана предоставить американским спецслужбам "опорную" базу для отслеживания ситуации в Афганистане и контртеррористических операций.

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