ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пакистан отказался предоставить США военные базы

12:43
  • вторник
  • 08 июня 2021

Вашингтон выводит войска из Афганистана

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши категорически отверг возможность размещения американских войск на военных базах страны.  По словам министра, Исламабад не видит в этом своего интереса.
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений

"Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны учитывать наш интерес", — заявил министр в эфире телеканала Geo TV.

США и НАТО выводят войска из Афганистана с 1 мая, процесс продлится до 11 сентября. Президент США Джо Байден убежден, что военные силы Штатов и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Ранее газета The New York Times сообщила о переговорах между Вашингтоном и Исламабадом. США просят власти Пакистана предоставить американским спецслужбам "опорную" базу для отслеживания ситуации в Афганистане и контртеррористических операций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военные США
Военные США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.