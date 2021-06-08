Неизвестный открыл стрельбу по детям возле школы в Волжском

Двое подростков получили ранения

Возле школы в городе Волжский (Волгоградская область) произошла стрельба.

Двое подростков 15 и 16 лет получили травмы, сообщили РИА Новости власти города. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Одного мальчика ранили в ногу, другого - в предплечье. По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия.

Стрельба произошла на улице Энтузиастов напротив школы №15. На месте ЧП работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются, выясняется личность стрелка. Источник издания "Блокнот" утверждает, что это мужчина средних лет славянской внешности.

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