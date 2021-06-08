В Приангарье пьяный водитель попытался съесть протокол

Мужчину остановили на трассе Р-255 "Сибирь"

В приангарском городе Зима пьяный водитель отказался пройти медосвидетельствование, а затем и вовсе съел протокол во время оформления правонарушения. О случившемся рассказали в ГУМВД Приангарья.

Сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого 48-летнего мужчину на трассе Р-255 "Сибирь" – за рулем иномарки он создавал на дороге аварийные ситуации и выезжал на "встречку".

"Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что водительское удостоверение задержанного недействительно более десяти лет. После задержания суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста. Его машина помещена на спецстоянку.

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