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Байдена призвали "пойти на сделку" с Путиным в Женеве

13:16
  • вторник
  • 08 июня 2021

Отношения с Россией пора стабилизировать

Джо Байдену следует "пойти на сделку" с Владимиром Путиным на переговорах в Женеве. Президентам США и России следует приложить усилия, чтобы стабилизировать отношения, заявил бывший спецпомощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
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В статье для издания The American Spectator Бэндоу пишет, что отношения Москвы и Вашингтона очень важны, их нельзя пускать на самотек.

Бывший спецпомощник отмечает причины, по которым "сделка с Путиным" возможна. Во-первых, по его мнению, ситуация на Украине не играет большой роли для безопасности Америки и Европы. Во-вторых, администрация Путина не угрожает Соединенным Штатам.  В-третьих, сегодняшняя политика Вашингтона просто подталкивает Москву и Пекин к союзу. И, в-четвертых, США не могут позволить себе новых "крестовых походов".

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