Врач назвала несовместимые с диетой напитки

Жидкость - это тоже дополнительные калории

Вода является лучшим напитком для тех, кто сидит на диете и следит за своим здоровьем.

Вода не дает лишних калорий и отлично утоляет жажду, об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова

Она добавила, что количество и качество того, что человек пьет во время диеты очень важно. В связи с этим лучше не употреблять газированные напитки, пакетированные и даже свежевыжатые соки. Запивать еду чаем тоже нежелательно.

"Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться", - объяснила она.

Распространенное мнение, что кофе – эффективное жиросжигающее средство, не соответствует действительности. Кофе действительно ускоряет метаболизм, но не настолько, чтобы это было заметно.

"Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет", - добавила диетолог.

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