Солистка "Города 312" ответила, почему группа резко "пропала"

Певица считает, что "забвения" коллектива не было

Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко рассказала, куда внезапно "пропал" коллектив и почему громкий успех быстро закончился.

"У коллектива понятия "исчезли" не было, потому что песни писались. Гастроли не прекращались. Это почему-то произошло на радио и телевидении. Я бы не сказала, что у нас сейчас все выровнялось", - призналась певица.

При этом она отметила, что считает творчество куда более важным аспектом деятельности группы, чем популярность.

Назаренко также рассказала, что пандемия коронавирусной инфекции серьезно сказалась на деятельности группы, став для них вторым кризисом.

"Такое произошло, чего мы сами, честно говоря, не поняли. У нас получилось два кризиса, которые мы пережили — 2008 год и сейчас, многие из него тоже не выберутся. Может быть и это повлияло", - заявила исполнительница.

Она также призналась, что после смерти родителей ей пришлось сделать перерыв в карьере. Через три дня после смерти отца Назаренко вышла на сцену, а после потери мамы она физически не могла петь девять дней.

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