Инцидент в РКК "Энергия" не привел к повреждению комических кораблей

Рассматривается возможность перемещения ракет

Повреждений космических кораблей в результате инцидента в одном из корпусов РКК "Энергия" не зафиксировано. Рассматриваются варианты перемещения изделий из поврежденного корпуса на другие площадки предприятия, сообщили в Ракетно-космической корпорации.

"В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия, или укрепления конструкции", — сообщили в пресс-службе РКК.

Ранее стало известно, что во время строительных работ получил повреждения один из корпусов РКК "Энергия", где производят российские космические корабли. Уточняется, что произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Причины устанавливает оперативная комиссия, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram