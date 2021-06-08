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Инцидент в РКК "Энергия" не привел к повреждению комических кораблей

13:38
  • вторник
  • 08 июня 2021

Рассматривается возможность перемещения ракет

Повреждений космических кораблей в результате инцидента в одном из корпусов РКК "Энергия" не зафиксировано. Рассматриваются варианты перемещения изделий из поврежденного корпуса на другие площадки предприятия, сообщили в Ракетно-космической корпорации.
В РКК "Энергия" опровергли информацию о второй дыре на МКС

"В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия, или укрепления конструкции", — сообщили в пресс-службе РКК.

Ранее стало известно, что во время строительных работ получил повреждения один из корпусов РКК "Энергия", где производят российские космические корабли. Уточняется, что произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Причины устанавливает оперативная комиссия, пишут "Известия".

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