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В Госдуме назвали сроки запуска газа по "Северному потоку-2"

13:50
  • вторник
  • 08 июня 2021

Никакие "зеленые" активисты не смогут этому помешать

Газ по завершенной ветке "Северного потока-2" могут запустить уже в этом году.
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Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он добавил, что иски экологов не смогут помешать завершению строительства газопровода.

"На данном этапе нет, не могут помешать завершению проекта. А вот в перспективе, если партия зеленых пройдет на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера. Конечно, власть в состоянии приостановить развитие любого проекта и создать проблемы", - отметил Завальный.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Глава государства уточнил, что осталось "приподнять и сварить" трубы.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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