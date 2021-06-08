В Госдуме назвали сроки запуска газа по "Северному потоку-2"

Никакие "зеленые" активисты не смогут этому помешать

Газ по завершенной ветке "Северного потока-2" могут запустить уже в этом году.

Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он добавил, что иски экологов не смогут помешать завершению строительства газопровода.

"На данном этапе нет, не могут помешать завершению проекта. А вот в перспективе, если партия зеленых пройдет на выборах, у них же амбиции занять кресло канцлера. Конечно, власть в состоянии приостановить развитие любого проекта и создать проблемы", - отметил Завальный.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Глава государства уточнил, что осталось "приподнять и сварить" трубы.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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