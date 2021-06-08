За какие растения на дачном участке можно попасть в тюрьму

Некоторые растения на законодательном уровне запрещено выращивать

Культивация некоторых растений на дачном участке может грозить незадачливым садоводам серьезными проблемами – разведение на своей земле ряда кустарников и растений запрещено законом. Юрист Дмитрий Пилюк рассказал, чем грозит нарушение запрета.

"Еще в прошлом году был принят перечень, содержащий целый список сорных растений, куда входят мята, ромашка, одуванчик лекарственный и различного вида амброзия. И дачники, оставляющие на своих участках эти виды растений, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей", - объяснил эксперт.

Также административное наказание может последовать вследствие отказа уничтожить на своем участке борщевик Сосновского, осот полевой и чертополох.

Кроме того, законом запрещается разведение в крупном размере растений, которые могут содержать психотропные вещества, наркотические средства или их прекурсоры. Среди таких растений - мак восточный, содержащий наркотические вещества, эфедра, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин, роза гавайская и мимоза хостилис. В случае нарушения этого правила дачника могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, отправить на исправительные работы или даже лишить свободы на срок до 480 часов.

"В этот перечень входит около 12 позиций. С полным перечнем растений, которые запрещено выращивать, можно ознакомиться в постановлении правительства № 934 от 27.11.2010 года", - отметил Пилюк.

Оштрафовать могут и любителей домашнего винограда. Однако речь идет о конкретном сорте - американском винограде, более известном как "изабелла", передает "Вечерняя Москва". "Закон о запрете на выращивание этого вида ягоды был принят еще в далеком 1961 году, но его до сих пор никто не отменил", - добавил юрист.

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