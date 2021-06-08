Серьезный сбой зафиксирован в работе западных интернет-сервисов

Заблокированы сайты крупных СМИ и правительственные ресурсы

Серьезный сбой зафиксирован 8 июня в работе некоторых западных правительственных интернет-ресурсов и сайтов крупных СМИ. В частности, не открывается сайт правительства Великобритании, размещающий документы кабинета министров.

Как сообщает портал "Даундетектор", сбои наблюдаются в работе электронной версии газеты New York Times. Неполадки возникли у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

Не открываются страницы изданий Financial Times, The Guardian, Independent и Evening Standard. При попытке зайти туда выдается ошибка 503 или появляется надпись "Ошибка соединения", передает РИА Новости. Не работают сайты CNN и Le Monde.

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