Москва вновь примет главный теннисный турнир России

Собянин поддержал проведение теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

Турнир вновь состоится в Москве после годичного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Мероприятие пройдет с 7 по 25 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Правительство Москвы окажет поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Предполагается, что в этом году в турнире поучаствуют до тысячи человек, среди которых не только игроки, но также тренеры, организаторы и гости мероприятия.

Отмечается, что Кубок Кремля проводится в Москве уже более 30 лет (с 1990 года среди мужчин и с 1996 года среди женщин) и является одной из визитных карточек столицы. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза выигрывали россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина и француженка Мари Пирс.

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