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МВД проверит ход дела с напавшими на полицейских в Новосибирске

14:46
  • вторник
  • 08 июня 2021

Преступники могут быть причастны еще к одному делу

МВД по Новосибирской области начало служебную проверку после нападения фигурантов дела на полицейских. Следственные действия предприняты в связи с возможной волокитой.
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Дело было возбуждено после обращения местного жителя в полицию. Он рассказал, что в октябре 2020 года в отношении него были совершены "противоправные деяния у одного из домов на улице Большевистской".

Ранее в этот же день стало известно, что СКР установил причастность двух обвиняемых - Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова - в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. В частности, речь идет о хулиганстве и грабеже, совершенном в октябре 2020 года. Тогда обвиняемые избили мужчину из-за замечания о неправильно припаркованном на газоне автомобиле.

Потерпевший обратился в полицию. В феврале 2021 года было возбуждено дело, но в связи с тем, что преступников не удалось установить, его расследование было приостановлено. После того как СМИ опубликовали видео нападения Исмаилова и Курбанова на новосибирских полицейских, потерпевший опознал Курбанова, и расследование дела возобновили.  

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