Берлин оценил нежелание Путина "кормить" Украину

ЕС при желании мог бы сам поддерживать Киев прямыми платежами

В Германии понимают нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не обязана "всех кормить", прозвучавшее на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа", - заявил Эрнст. Политик подчеркнул, что эти платежи в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа.

Немецкий парламентарий напомнил, что газопровод через Украину продолжает использоваться в соответствии с договором между "Газпромом" и "Нафтогазом". И за это, как обычно, взимаются транзитные пошлины, передает ТАСС.

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