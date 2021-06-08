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Под Петербургом ввели режим повышенной готовности

14:38
  • вторник
  • 08 июня 2021

Из-за возможного радиационного загрязнения

Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения Всеволжского района. Связано это с возможным радиационным загрязнением на площади Радиационного комплекса.

Позднее стало известно, что превышение радиационного фона в поселке Кузьмолово пока не зафиксировано.

"Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность", - рассказал вице-губернатор Михаил Ильин.

Глава Всеволожского района Андрей Низовский в беседе с РБК отметил, что связана ситуация с конфликтом между руководством предприятия "Прикладная химия" и Росимуществом.

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